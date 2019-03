Durant les últimes setmanes hem assistit a la confirmació que dues grans atletes de la muntanya, Núria Picas i Laura Orgué, fan un punt i a part o es retiren de la competició. Picas, que ha estat campiona del món i una gran dominadora de les ultratrails, agafa més la bicicleta i espaiarà les actuacions en les curses de gran recorregut, amb segona part a punt del programa televisiu Aire lliure a TV3, que va presentar amb èxit el 2018. Orgué, la igualadina que ha residit molt de temps a la Seu d'Urgell, ha anunciat (des de les xarxes socials) que ha decidit que deixa la competició. Un adeu, que diu «obert», que no ha de passar desapercebut: el seu currículum ha estat de primera categoria pel que fa tant a les curses com a l'esquí de muntanya i de fons. Ha estat campiona de Copa del Món a la prova del Quilòmetre Vertical i del mundial d'Skyrace. A més, ha pres part en tres Jocs Olímpics d'Hivern, en què destaquen els darrers, a Sotxi, on va ser desena en els 30 quilòmetres d'esquí de fons dins de la modalitat lliure.



L'exemple de Picas i Orgué és digne d'elogi i reconeixement, amb qualitats que han sabut esprémer a còpia d'esforç i afany de superació. Ens han fet sentir orgullosos per ser de les nostres comarques i per la seva condició de dones, ja que han demostrat que elles també poden estar a l'elit durant molts anys i trencant límits. Una vàlua i unes característiques que compleix, fil per randa, la berguedana Clàudia Sabata, que ben aviat els podria agafar el relleu.