La creu de fer cua a la «Cruzada Española»

D es del dia abans al vespre «hi havia vehicles aparcats a l' Avenida de la Cruzada Española fent cua per a la revisió d'Indústria anunciada per a l'endemà al matí», explicava un lector a través d'una carta en què es lamentava de la ineptitud de la burocràcia en particular i la d'aquell servei en particular. I ara, situem-nos. La Cruzada Española és el nom que el franquisme va donar a l'alçament militar del 1936, a l'ofensiva del bàndol guanyador i a la depuració de rojos i separatistes que va seguir la victòria. L'avinguda que l'Ajuntament de Manresa li havia dedicat era l'actual de les Bases de Manresa, només que fa quaranta anys tenia pocs edificis a les seves vores: unes quantes cases i l'escola «de maestría industrial», actual IES Lacetània. El trànsit, mínim, feia del carrer una mena de gran esplanada, on se citava els vehicles de transport que pel seu destí o volum havien de passar una revisió del ministeri d'Indústria. I això es feia a Manresa un cop al mes, moment en què els conductors als quals tocava perdien hores i hores. Ara demanen cita prèvia a la ITV de la seva preferència i ho solucionen amb una certa agilitat.