De Paz Padilla a Melanie B

La humorista i actriu Paz Padilla ha promès que si arriba al milió de seguidors a Instagram (n'hi falten cinc mil) posarà despullada per celebrar-ho. Segur que hi ha fans que saluden amb palmes i llorer la iniciativa i les xarxes es preparen per fer l'agost en plena primavera replicant la imatge natural de Padilla.

En uns temps de talibanisme emocional, en què la llibertat d'un acaba on comença la llibertat d'un mateix, s'ha d'anar de puntetes a opinar sobre el lliure albir dels pits de les dones, però la idea, que fa algunes dècades, en plena desintoxicació de la demonització del sexe, s'hauria celebrat com una oda a la pròpia intimitat i una demostració de la victoriosa laxitud moral amb què vam aconseguir acabar el segle XX, avui pot ser assenyalada com una manera procel·losa de banalitzar el temple sagrat de la maternitat. Compte, Paz Padilla!

Més d'acord amb l'esperit dels temps, la cantant Melanie Brown (Melanie B, per als fans més picants) ha confessat en un programa de televisió que va tenir una relació sexual amb Geri Halliwell, una de les seves companyes de les Spice Girls.

Paz Padilla i Melanie Brown, dues dones que ahir van fer de la vida privada del cos un argument per reclamar l'atenció. L'oxigenació mental de les societats que es pretenen obertes depèn, també, d'acceptar sense retuits les coses de les artistes. Ja ho veurem.