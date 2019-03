El temps no passa per la línia del Nord

La línia fèrria «del Nord» entre Barcelona i Manresa va ser electrificada fins a la capital del Bages el 1928, quan encara pertanyia a la Compañía de Ferrocarriles del Norte de España (d'aquí ve el seu renom popular). Per tant, el 1978 es va celebrar el cinquantenari d'aquesta millora del servei. Ara fa quaranta anys, l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Manresa, Asafer, va publicar un informe a Regió7 amb motiu del recent aniversari, en el qual, a banda de pinzellades històriques, passaven revista a la realitat del servei en aquell moment. Atenció a aquest paràgraf: «L'actual pla de servei diari té 17 trens manresans que, parant a tot arreu, fan un temps de 103 minuts; s'anomenen semidirectes 9 trens més que únicament se salten 6 parades, i fan un temps de 96 minuts; només hi ha, finalment, 4 autèntics semidirectes que, fent 6 parades, treuen la marca rècord de 70 minuts. Ens afanyem a dir que és aquesta l'única línia de Rodalies on la majoria dels trens no passen dels 40 km/h de velocitat mitjana». Una hora i deu minuts de Manresa a plaça Catalunya, quatre vegades al dia, i d'això en fa quaranta anys. No es pot dir que el servei hagi millorat gaire.