Edifici del conservatori: dissabte digues-hi la teva

Des de principi del segle XX, penjava sobre l'edifici del Conservatori de Manresa el que metafòricament en diem «l'espasa de Dàmocles». Una amenaça, en forma de projecte urbanístic, que pretenia enderrocar l'església de Sant Pere Màrtir i l'edifici del Conservatori per convertir l'espai en una gran plaça. L'any 1936 es va enderrocar l'església i la possibilitat d'ender-rocar el teatre va planar durant molts anys. L'any 2013 l'Ajuntament va decidir convocar un referèndum vinculant perquè els manresans i les manresanes es manifestessin sobre la voluntat o no de mantenir el teatre Conservatori. El resultat va ser de forma majoritària que el Conservatori s'havia de mantenir dempeus, s'esvaïa definitivament el futur incert del teatre i de l'edifici que l'envolta. I així ha quedat recollit al nou planejament urbanístic POUM 2017.

Un cop celebrada la consulta, algunes de les entitats i també persones a títol individual ens vàrem mostrar predisposades a seguir treballant per vetllar pel manteniment del teatre i a fer propostes de millora. De les reunions i trobades que hem anat fent n'han sortit idees i propostes de cara al futur d'aquest edifici municipal tan emblemàtic, situat al bell mig de Manresa. Algunes de les propostes afecten el patrimoni, altres les arts escèniques, altres l'urbanisme, altres l'associacionisme...

Una de les iniciatives sorgides que estem tirant endavant és l'edició d'un llibre que reculli els diferents usos i experiències viscudes en aquest edifici. Se'n preveu la presentació el mes de novembre d'aquest any coincidint amb els 141 anys del teatre.

Una de les idees que van anar prenent força des del començament va ser la de convertir l'edifici del Conservatori, amb més de 5.000 metres quadrats construïts, en un Centre de les Arts Escèniques del Bages, on el teatre, la dansa, el circ, la màgia... tinguessin els seus espais de formació (aules) i de creació (sales d'assaig) al voltant de l'històric teatre. Un primer esbós del que podria ser aquest Centre de les Arts Escèniques fet amb la col·laboració de l'arquitecte Pere Santamaria va ser presentat públicament el 9 de novembre del 2018, el mateix dia que el teatre celebrava 140 anys de vida.

En el ple municipal celebrat el 20 de desembre passat es va aprovar, amb la unanimitat dels 25 regidors i regidores de l'Ajuntament de Manresa, la voluntat de convertir l'edifici del Conservatori en un Centre de les Arts Escèniques.

A partir d'aquesta aprovació els Amics del Conservatori, amb el suport de la regidoria de Participació ciutadana, vam iniciar un procés participatiu que tindrà un moment important aquest dissabte, dia 30 de març, al matí. Per a aquest dia s'ha convocat totes les persones que vulguin venir a dir-hi la seva tot visitant l'edifici, tant per l'exterior com per les diferents dependències de l'interior. La convocatòria és oberta a tothom però s'ha convidat de forma especial els professionals de les arts escèniques, tècnics i dinamitzadors culturals, tècnics d'edificacions, gent de les entitats i representants polítics que concorreran a les properes eleccions municipals.

De totes les aportacions recollides aquest dissabte s'editarà un document que es farà públic properament. Aquest document, conjuntament amb molts d'altres que s'han anat elaborant al llarg dels darrers 6 anys, servirà per encarregar la redacció del Pla Director de l'edifici que es preveu que es pugui fer a principi de la propera legislatura. Aquest dissabte tothom té l'oportunitat de dir-hi la seva sobre una petita part de la ciutat.