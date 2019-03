Si n'atropellen un, ens atropellen a tots

L'anticicló ha fet marxar l'hivern abans d'hora a la Cerdanya, de manera que sortir en bicicleta per la vall ja és tot un plaer. Ja no cal anar abrigat amb cinc capes per suportar les baixades sota zero. Aquest calor ha desfet fins i tot el gel i la neu dels revolts més obacs de les pistes i corriols de les muntanyes i per tant també es pot treure la BTT. Dissabte i diumenge els grups de Whatsapp dels clubs ciclistes bullen de propostes. Sembla diumenge de primavera, però, atenció, que les pistes d'esquí alpí encara són obertes, i això implica turisme i molt trànsit a les carreteres. Sobretot a l'N-260. De fet, davant aquest panorama molts opten per les rutes amb BTT per la muntanya, solitària en aquesta època de l'any. Altres surten a la carretera buscant els fabuloses vies secundàries de la collada, Sanavastre, Oceja... i a la Seu molts opten per pujar a Castellbò. Però sovint trepitjar l'N-260 és imprescindible. Enmig d'un trànsit de vehicles que sovint corren molt i també massa sovint no respecten els ciclistes. A pesar dels senyals que recorden que cal deixar 1,5 metres de distància. Pocs minuts després de la una del migdia tornen a circular missatges. Ara amb la mala notícia. N'han atropellat un a Bellver. Anava en sentit Cerdanya, de manera que segur que era de per aquí. Es fa un nus a l'estómac de tots els ciclistes, que senten seu el lema «si ens toquen a un, ens toquen a tots». Ràbia i tristor.