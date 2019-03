Sons desafinats entorn de la banda municipal

E mbolic entre l'Ajuntament de Manresa i l'Agrupació Musical Manresana, o sigui, la banda municipal de música, que depenia de la corporació. Embolic que per entendre'l caldria un curs accelerat de dret laboral i administratiu, perquè després d'escoltar els uns i els altres quedava clar que tot era fosc. En resum, la cosa venia a ser que el govern municipal va passar els músics de la banda d'un règim de contracte laboral a un d'administratiu, i els músics no ho volien perquè pensaven que perdrien drets. El tracte que els oferien era de cinc mil pessetes al mes a canvi de les actuacions i els assajos –55 assajos de dues hores al cap de l'any. Cinc mil pessetes equivalen a trenta euros, per als que s'han desacostumat del càlcul mental o no l'han practicat mai, que al capdavall ja fa 17 anys que tenim moneda europea. Els músics es negaven a signar el contracte administratiu perquè consideraven vigent el laboral, i l'Ajuntament avisava que s'havien «autoexclòs». Es faria el concert previst per al diumenge 25 de març al Conservatori?, era la pregunta en aquells moments. La resposta, ja els ho podem dir, va ser que sí. Però la banda desapareixeria.