La mina, tancada per un conflicte laboral

El 29 de març del 1979, avui fa quaranta anys, hi havia conflicte laboral amb tancament patronal a la mina de Sallent. Una vaga de la secció de mecànics de l'interior, que suposava 109 dels més de 800 treballadors de la mina, havia començat el dilluns anterior, i la direcció de l'empresa va considerar que estava afectant de tal manera el conjunt de la producció que valia més aturar l'activitat i que la plantilla es quedés a casa –incloent-hi la gent de la planta de tractament, que tenia mineral per treballar dos o tres dies, segons els sindicats. Segons informava aquest diari en l'edició del dissabte 31 de març, «la vaga s'inicià arran de les diferències entre empresa i treballadors en la negociació de la interpretació d'una clàusula del conveni signat recentment. Aquesta clàusula preveia la creació d'una prima als mecànics a canvi d'un baix índex d'absentisme. Les diferències no són sols econòmiques sinó també en la forma de valoració de l'absentisme. Segons fonts del comitè d'empresa, la direcció vol considerar absentisme, a efectes de cobrament de prima, la inassistència al treball motivada per accident laboral, a la qual cosa es neguen els treballadors».