Quatre barres al nou barri de la Balconada

Ara fa quaranta anys s'estaven posant al seu lloc els quatre blocs verticals de formigó que farien el paper de les quatre barres en l'al·legoria de l'escut de Manresa que donaria la benvinguda als visitants del grup d'habitatges de la Balconada, llavors nou de trinca. Regió7 n'informava així: «L'escultura de Subirachs pensada expressament per a Manresa i destinada al Polígon de la Balconada ja té la primera pedra –o millor dit– les quatre primeres pedres, on es pot apreciar els inicis de l'al·legoria escultòrica a l'escut de Manresa. Ahir, en Subirachs es desplaçà a Manresa per seguir la col·locació de les peces de formigó monumentals, que pesen 10, 15, 18 i 28 tones respectivament, amb una alçada de 15.5 m la peça més alta. El projecte entra dins la concepció del Polígon i ha estat assistit tècnicament per la mateixa empresa constructora, ahir present en les persones dels enginyers senyor Molén i senyor Echevarría i de l'arquitecte senyor Oliva. Acompanyarà l'escultura un paviment expressament dissenyat per Subirachs i la seva inauguració pot ser aviat. No es pot oblidar el paper que en l'escultura jugarà la creu de Sant Jordi».