Aprendre a viure en xarxa

Jordi Estrada

Qui no conegui encara Genís Roca, farà bé de buscar-lo a la xarxa. Aquest gironí, establert a Sabadell i cap d'una consultoria d'empreses a Sant Cugat, és un dels principals experts en Internet del nostre país. En la xerrada que va oferir dimarts passat a Manresa, en el marc de la jornada d'orientació educativa prèvia a la celebració de la Fira de l'Estudiant, Roca va destacar la importància de teixir xarxes relacionals. En només vint-i-cinc anys d'existència, l'aparició d'Internet ha revolucionat no solament el món tecnològic, industrial i social, sinó també el personal, fins al punt que «està comportant una transformació social estructural». Per a Roca, «la ciutat dels nostres fills serà Internet», entenent per ciutat un espai d'activitat on la gent es relaciona, s'enamora, es diverteix, fa amistats, comparteix aficions, complicitats... Gràcies a Internet, trobem més gent ajudant i compartint que mai. Diu Roca que, més que ser d'on hem nascut, en el futur serem «d'on participo, perquè cada vegada participem més en entorns en línia que no pas físics». Com qualsevol altre avenç tecnològic, Internet presenta riscos, però també moltes virtuts, que cal saber aprofitar i potenciar, tot incidint més en la cultura digital que en la tecnologia digital, i també en l'educació del sentit crític dels joves. Assenyala Roca que, mitjançant les xarxes socials, el poble ha tingut per primera vegada a la història accés al control dels mitjans de producció de la comunicació. Ara és el poble mateix qui pot dissenyar els processos de participació. Només cal fixar-se en fenòmens socials com el moviment 15-M i el procés del referèndum de l'1 d'octubre. D'aquí que Roca, que també és arqueòleg i historiador, opini que la sentència «la informació és poder» avui dia ha deixat de ser vàlida, ja que el que avui ens fa de debò poderosos és estar en xarxa.