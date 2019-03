Una comparativa de programes electorals

S'apropava el dia de les eleccions municipals, les primeres després de la dictadura, les que elegirien els regidors que, al seu torn, triarien els alcaldes cridats a substituir els darrers nomenats a dit pel governador civil de la corresponent província. I com que hi havia moltes persones que donaven importància als programes electorals, tant dins dels partits com entre els electors, Regió7 es va empassar els que presentaven les candidatures manresanes i en va fer un quadre comparatiu en què sintetitzava les propostes, organitzades per diferents apartats. Les candidatures que es comparaven eren les que havien presentat l'Agrupació d'Electors Independents, Convergència i Unió, ERC, PSAN (Partit Socialista d'Alliberament Nacional), PSC, PSUC i Centristes-UCD. Els apartats que es comparaven eren els d'objectius generals; urbanisme, medi ambient i patrimoni; sanitat i assistència social; cultura i ensenyament; esports i joventut; treball, agricultura i economia; i valoració general. Si va ser útil a molts electors o a pocs per decidir el vot no ho sabem, però l'autor del resum va votar amb ple coneixement de causa de les promeses d'uns i altres.