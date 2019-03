ocultar, mostrar

El bisbat de Vic anuncia mesures per posar sobre la taula possibles abusos que hi hagués hagut a la diòcesi. També ho fan altres bisbats, entre ells el de Solsona. És necessari que l'Església, en general, posi negre sobre blanc en històries fosques que han omplert convents, residències d'estudiants i escoles. A Solsona han creat una comissió per aclarir aquetes situacions passades. A Vic, diu que posen a disposició de possibles víctimes una adreça de correu electrònic. Al mateix temps, explica el bisbat de Vic que ha aprovat un protocol per evitar que en el present i en el futur es produeixin casos d'abusos a menors. Faran bé de revisar, no per posar dubtes sobre ningú, sinó per descartar-los tots. L'experiència no ens mostra una actitud de transparència des que Romà Casanova és el bisbe d'aquesta diòcesi. L'experiència que hi va haver en l'etapa en què va confiar la rectoria de Sant Vicenç de Castellet a David Vargas, per exemple, va ser de total encobriment. Dels errors se'n pot aprendre sempre.