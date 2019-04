Ho entenc tot

Aquest cap de setmana ha tornat el futbol que interessa més els aficionats, els dels seus equips, i no pas els de les seleccions estatals. Durant aquestes aturades sempre hi ha un parell o tres de polèmiques, i si juga Catalunya, com és el cas, hi ha més possibilitats.



Així, el seleccionador català, Gerard López, va elaborar una llista per al partit en el qual hi va haver baixes. Tres equips de LaLiga –el Rayo Vallecano, el Valladolid i l'Osca– no van cedir els seus jugadors adduint que el partit de Catalunya era amistós i que no volien que arrisquessin el físic davant d'un final de temporada en què s'hi juguen molt. Era interessant el cas dels aragonesos, que no van deixar Enric Gallego i Àlex Gallar però que, en canvi, sí que van cedir els veneçolans Juanpi Añor i Yangel Herrera. Això sí, no penseu malament. Veneçuela és una selecció oficial i per això els havien de cedir per obligació. Hem d'entendre que compleixin el reglament i no permetin jugar als catalans. També entenem les explicacions de l'home fort del club, Petón, del motiu pel qual cantava el Cara al Sol fa uns anys a La Almudena. També és normal que temporades enrere l'exentrenador del Girona Raül Agné hi fos insultat per parlar en català davant de la premsa o que es rebés els blanc-i-vermells amb una bandera espanyola envoltant el camp. Segur que no volien provocar. Entenem tantes coses que ells també entendran que els anomeni Osca i no Huesca. La normativa de la meva llengua ho diu, soc disciplinat com ells i li faré cas mentre no canviï, com amb els accents, i tinguem dies crítics.