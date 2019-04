Al Tori hi cabia el doble de gent que ara

Al teatre Conservatori de Manresa hi caben 498 espectadors. Però això és ara, en una era en què les persones, en general, ocupem més espai. Fa quatre dècades érem menys voluminosos, o potser estàvem acostumats a atapeir-nos, o potser ens conformàvem amb butaques primes d'encoixinat; el cas és que el dissabte 31 de març el teatre Conservatori va aplegar nou-centes persones per assistir al debat entre els candidats a alcalde de Manresa. Com que Regió7 era bisetmanal, en va parlar el dimarts següent. I com que el dimarts següent era la jornada de reflexió, i tothom era molt prudent, el diari no va recollir els arguments del debat, per allò de no influir en el vot, però si el seu desenvolupament i tècnica. Organitzat per Jove Cambra amb la col·laboració dels mitjans informatius de la ciutat, una part important eren les preguntes dels ciutadans. «De preguntes se'n van fer quantitat important, ratllant la trentena. [...] El moderador, tal com especificava et programa, va tenir cura de classificar per ternes les preguntes, desestimant aquelles que feien referència a qüestions personals o al passat dels candidats».