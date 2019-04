El dia de dir gràcies

Regió7 celebra avui el principal acte públic del programa de celebració del seu 40è aniversari, una efemèride que es va complir exactament el dia 30 de desembre i que el diari celebra durant aquest any. Avui es lliuraran els guardons anuals del diari com cada primavera, però aquests reconeixements aniran acompanyats d'uns altres de més propis, de portes endins de l'empresa, i de portes enfora. L'acte ha de ser una gran expressió d'agraïment a tots els qui han fet possible aquestes quatre dècades, des dels fundadors de la societat editorial original fins als actuals propietaris de Prensa Ibérica, passant pels empleats, els col·laboradors, els quiosquers, els subscriptors, els lectors i tot el gran univers que fa possible que un diari surti cada dia en paper i, a més, ara, sigui actualitzat constantment a la seva edició on-line. Molta gent ha contribuït a vèncer adversitats i a fer possible que aquell bisetmanari sigui avui un diari complet per a la Catalunya Central. A tots ells, avui els diem gràcies al Kursaal, i també aquí.