La dreta «is coming»

Reflexiona, hi ha temps. Però, compte, que l'abril es presenta decisiu. Rodaran caps i qui badi s'endurà una punyalada per l'esquena. En la guerra pel tron tot s'hi val. I qui ho sap, si després de vuit temporades David Benioff i D. B. Weiss tornaran a recompensar l'espectador amb una nova Boda roja. Queden sis capítols de Juego de Tronos per assaborir i no posaria la mà al foc per cap dels protagonistes. Ni Starks, ni Lannisters, ni Targaryen; i si qui acaba imposant-se és el Rei de la Nit? A tot això, en la lluita per la Moncloa també hi ha punyalades. PP, Cs (l' spin-off dels populars) i Vox (l' spin-off de l' spin-off), entre retret i floreta, no amaguen el seu pla d'unir forces per evitar que Sánchez pror-rogui el seu breu regnat, mentre que el PSOE ho té complicat si els seus socis de govern, Podemos, naufraguen, i els socialistes es neguen a buscar una solució pactada al problema català. Serà una campanya de molta palla i poc tall. Caldrà fer esforços i rebuscar entre els programes electorals per trobar les propostes reals que planteja cada formació, allò important que hauria de fer decidir el vot. I els catalans tampoc poden renunciar a un paper bloquejador al Congrés, on aspiren a entrar propostes tan modernes com l'aplicació de nou de l'article 155 o una llei de llengües perquè el català es converteixi només en opcional en l'educació i en l'administració. Alerta, que l'hivern pot ser llarg.