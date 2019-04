Feien nous uns jutjats que ara ja no ho són

F a quaranta anys aquest diari mostrava als seus lectors l'escala de cargol de formigó que s'havia construït al bell mig de l'espai central dels jutjats de la Baixada de la Seu, dins les obres per restaurar l'edifici d'origen barroc. Per poder dur a terme la important reforma, els serveis judicials s'havien traslladat a l'antic col·legi dels Infants, a la carretera de Vic, on encara estarien un temps fins que l'espai monumental estigués totalment a punt. La façana i alguns elements històrics de l'interior es van conservar i rehabilitar, però la major part de les dependències obeïen a un estil modern del qual l'escala de formigó era un exemple. L'esforç econòmic (80 milions de pessetes), tanmateix, va tenir una utilitat limitada. Al cap d'uns anys va caldre habilitar noves dependències judicials en un bloc de pisos del carrer Talamanca i, més tard, crear uns jutjats totalment nous a la vora del riu, mentre l'edifici de la baixada de la Seu perdia la seva utilitat. Ara ha estat designat com a futura seu central de la delegació del Govern de la Generalitat a la Catalunya central, però passar del dit al fet costarà un temps i uns diners que ja veurem quan i com es concreten.