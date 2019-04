Unió de Pagesos va començar a denunciar la tardor passada que els bisbats (entre els quals els de Vic i Solsona) haurien materialitzat el registre a nom de l'Església de nombrosos béns immobles, molts dels quals, segons el sindicat, tenen una vocació popular i propietaris particulars. És el que es coneix com a immatriculacions. UP va fer una primera denúncia pública aportant un parell de casos, però en els últims mesos ha anat recollint dades i posant xifres sobre la taula. Avui, per exemple, aquest diari informa que el sindicat ha detectat que al Solsonès se'n van registrar 128 en només dos anys (2014-2015). UP també va requerir un posicionament del Parlament i una indagació per part de la conselleria de Justícia. L'envergadura de la qüestió, per les xifres de què es parla i el valor sentimental i popular de molts dels béns en joc, requereix que algú més que el sindicat agrari mogui fitxa. Si el que ha fet l'Església és legal, que se sàpiga. I si no ho és, que s'aclareixi. Però alguna administració ha de comprometre's a posar llum en un afer que té moltes ombres.