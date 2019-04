Queda un mes

D'aquí a un mes ja sabrem els resultats definitius de les eleccions generals. Pot ballar un escó més o menys; però tot estarà ja venut. Tenint en compte que les enquestes prèvies a les eleccions del 26 de juny de 2016 es van equivocar en tots els pronòstics –el PP va obtenir una vintena més de diputats dels que li assignaven, el PSOE va superar Podem i Cs va obtenir pitjor resultat de l'esperat–, qualsevol pronòstic que es faci ara és molt perillós. El resultat de les eleccions andaluses també serveix com a mostra. Hi ha uns 4 milions de persones, entre les quals m'incloc, que encara no tenim gens clar qui votar. L'espectacle de frivolitat i ocurrències diàries que estan oferint tots els candidats sense excepció tampoc hi ajuda. A hores d'ara, hi ha qui comença a pensar que el vot de protesta anirà a parar al Pacma, que podria tenir un escó per Madrid i/o Barcelona. A falta d'una victòria majúscula per part d'algun partit que avui no es veu, les tres opcions que queden obertes són un pacte a l'andalusa si PP, Cs i Vox obtenen més de 176 escons; una repetició del Govern Sánchez amb el suport d'Unides Podem i el PNB si junts sumen suficient, ja que Sánchez no es refiarà dels partits separatistes catalans; i, si gua-nyés el PSOE, l'opció per la qual farà pressió el Todo Madrid: que Cs permeti un govern Sánchez. Per això serà necessari convèncer Albert Rivera, que ha manifestat que no pactarà amb el president del Govern actual. Hi ha una quarta opció: un Govern de consens, en què participessin tots els partits constitucionalistes, que serviria per fer les reformes urgents que necessita un sistema econòmic i social que ha d'enfrontar-se als grans reptes del futur. Aposti, que no costa diners.