interins al centre

La delegació a la Catalunya Central del Servei Català de la Salut (Catsalut), actualment situada a la Muralla del Carme de Manresa, es traslladarà al Centre Hospitalari de Manresa, on ocuparà una part de l'edifici, en bona part buit des que l'activitat s'ha anat concentrant a Sant Joan de Déu. Mig centenar de persones hi treballaran de forma provisional mentre no es construeix la nova seu de les delegacions de la Generalitat, que s'ha de situar a l'edifici dels jutjats vells amb una ampliació a l'edifici annex, antigament seu de la Creu Roja. Aquesta seu, per a la qual la Generalitat promet finançament des de fa una dècada, no té ni tan sols projecte. Si hi hagués una perspectiva propera per poder disposar-ne, potser aquest pas intermedi, que suposarà incomoditats i despeses, seria innecessària. Mentrestant, l'altra branca del servei de salut, l'ICS, és en una nau industrial als afores de la ciutat. Una vegada més, la presència de la Generalitat a la principal ciutat i capital natural de la vegueria Central aprofundeix en la provisionalitat i en la indefinició d'un projecte coherent.