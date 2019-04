Canvi irreversible

El ple de l'Ajuntament de Berga va aprovar ahir, sense discrepàncies ni debat, la cessió a la Generalitat de les finques que componen l'Hospital de Sant Bernabé, el centre que el consistori va construir pel seu compte en un moment en què no veia cap possibilitat de poder disposar d'atenció mèdica hospitalària si no ho tirava endavant amb els seus propis mitjans. Amb el pas del temps, la gestió municipal de l'hospital ha acabat sent un trencacolls per al consistori i un llast per al mateix centre. L'acord a què va arribar l'anterior Govern català amb el govern de la CUP fa amb aquesta cessió un pas irreversible. El canvi de mans encara ha de vèncer etapes, però ja no podrà fer marxa enrere. El que queda per fer tampoc no serà fàcil. Una societat creada expressament entomarà el centre i hi farà una reordenació que encara és un misteri. Pot no ser fàcil. I, mentrestant, el Centre Sanitari del Solsonès espera una solució similar. De l'exemple de Berga, potser se'n podrà obtenir un camí a seguir.