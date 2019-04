L'esquerra celebrava la victòria a Manresa

Les esquerres van guanyar les eleccions municipals a Manresa i van decidir celebrar-ho. Així ho explicava Regió7: «Els partits d'esquerra que han aconseguit majoria de regidors en les eleccions del 3-A convoquen tots els manresans a la gran festa de cerebració del nou Ajuntament Democràtic, dissabte a dos quarts de set de la tarda. La concentració està convocada davant la Sala Loyola, on el grup Setrill tindrà cura de l'animació i posterior cercavila fins a la plaça Gran. Allà hi haurà xocolata per a petits i grans. Continuarà, a les nou del vespre a la mateixa plaça, xaranga i ball popular a càrrec del que s'anuncia com a fabulós conjunt. No està prevista l'hora de fi de festa. Tanmateix hi haurà coca i vi ho per tothom. A les onze del vespre, a la Sala Loyola teatre: El despertar de la Primavera, a càrrec del grup Teatre del Trànsit. La festa, que ha estat batejada amb el nom genèric de Fem Manresa amb Alegria, ha estat qualificada pel futur batlle, Joan Cornet, com a celebració popular de l'arribada de les forces democràtiques a l'Ajuntament. Els partits convocants, PSC, PSUC i PSAN, no han aconseguit afegir la participació de Convergència i Unió».