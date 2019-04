Manresa, ciutat clonada?

Manresa, que sempre ha fet gala del seu comerç, podria resultar, ara, que és una ciutat clonada, comercialment parlant. I és que, segons un estudi, el 33,3% dels comerços de la seva milla d'or es poden trobar en almenys el 25% de les ciutats catalanes de l'estudi que ho determina. I és la tercera de les ciutats amb aquest rànquing de botigues fotocopiades. Possiblement a alguns això els faci mal, sentimentalment parlant, i encara més pensant que la ciutat ha fet gala moltes vegades de ser una capital comercial. Però és precisament el fet de ser (o almenys voler ser) una autèntica capital comercial el que fa que hi hagi més marques clonades. Les inversions van allà on veuen possibilitats de fer diners i si les cadenes representades per grans multinacionals com Mango o Inditex –Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho– i altres cadenes amb una xarxa de botigues molt més petita però originàries de fora de Manresa no creguessin en la ciutat i la possibilitat de fer-hi diners, no s'hi instal·larien. I precisament és aquesta convivència entre aquestes grans cadenes de locals clonats però que es venen per si mateixes, al costat de les botigues de tota la vida –i que lluiten per sobreviure– el que fan que la ciutat sigui única i el mateix comerç pugui existir. I encara més, en un moment en què el comerç digital cada cop té més pes i amenaça el petit i el gran comerç que no es posa les piles.