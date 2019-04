Les municipals en una perspectiva general

Les eleccions municipals del 3 d'abril van donar ajuntaments d'esquerres a les ciutats més grans de Catalunya però també a les grans ciutats espanyoles, on es dibuixaven governs municipals socialcomunistes. Xavier Batalla, periodista barceloní amb una gran capacitat d'anàlisi que va prestar a Regió7 durant uns quants anys, encapçalava la seva crònica amb aquestes paraules: «El resultat de les eleccions municipals no ha pogut demostrar millor quines eren les raons per les quals UCD s'ha resistit, des del 1976, a democratitzar la vida de les nostres ciutats. Com es temia a la Moncloa, el triomf de l'esquerra ha estat espectacular en els grans nuclis de població i a les zones industrialitzades. En bona lògica, Suárez s'ha de sentir ara satisfet d'haver avantposat les eleccions legislatives a les locals. Si no hagués estat així, l'espectre polític de l'1-M [eleccions generals celebrades cinc setmanes abans i guanyades per UCD sense majoria absoluta] podria ser ara molt diferent. Ara, però, no és moment, aquí, d'ucronies. Allò inqüestionable, i malgrat les manipulacions de RTVE i del ministeri de l'Interior, és el triomf de l'esquerra a les municipals».