SEAT, un motor

SEAT ha venut el mes de març 62.500 vehicles, una xifra mai assolida en els seus setanta anys d'història. La bona marxa de la companyia amb seu central a Martorell és una notícia esperançadora per a tot Catalunya i particularment per a la regió central. Martorell és la perifèria del nostre territori, però hi té una presència directíssima. La indústria auxiliar de l'automòbil, importantíssima al Bages, té en SEAT un dels seus principals puntals, i també és una significativa font d'ocupació per a la població d'aquestes comarques. Quan SEAT perillava i no se'n veia gaire el futur dins del grup Volkswagen, molts proveïdors patien. Ara, veure que la companyia ha venut en un trimestre 20.600 vehicles al Regne Unit, per exemple, llança el missatge contrari: SEAT és i serà a mig termini, amb l'aposta per nous models, un gran pol de desenvolupament i d'ocupació qualificada i la Catalunya central se'n pot beneficiar directament. Com sempre, el taló d'Aquil.les és a les comunicacions: de Manresa a Martorell s'hi va per la C-55, i amb això ja està tot dit. Penós.