Puig-reig i literatura

Puig-reig va engegar fa dos anys una aposta literària amb la Festa del Llibre i de la Novel·la Històrica, que va reunir primeres figures del gènere durant un dia, com a prèvia de Sant Jordi. Un repte que es va superar amb bona nota, que es va repetir l'any passat i que, ahir, celebrava la seva tercera edició amb canvis en el format. Els autors –tots hi participen de manera altruista– no presentaven les seves obres sinó que feien tertúlia entre ells, una manera d'apropar l'escriptura, la temàtica i els personatges al públic. Si bé tres dels noms més populars no van poder assistir-hi per motius de feina o malaltia –Víctor Amela, Coia Valls i Enric Calpena–, la tercera Festa de la Novel·la Històrica va demostrar que la renovació del format li obre un camí per córrer i per consolidar-se en el descentralitzat mapa literari del país sempre que continuï tenint el favor dels autors i del públic, com el de les 300 persones dels clubs de lectura del Bages, Berguedà i Moianès que ahir van fer cap a Puig-reig. Es tracta de sumar.