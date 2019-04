El primer dels Toni Elías feia un gran paper

Fa quaranta anys Toni Elías era un gran campió sobre les dues rodes de motor. Però que ningú no se sorprengui: no estem parlant del Toni Elías que va triomfar als circuits de velocitat sinó del seu pare, que conreava amb passió i encert l'especialitat del motorcròs, igual que el seu germà Jordi. I el dia 10 d'abril del 1979 aquest diari publicava el següent: «Diumenge [dia 8], al circuit del Vallès, el corredor manresà Toni Elías va aconseguir la fita més important dins la història del motocròs espanyol quan, a la segona eliminatòria d'aquesta prova del Mundial, es classificava en segon lloc darrera del suec Carlqvist. Anteriorment, a la primera eliminatòria, va quedar en el vuitè lloc, després de Muñoz. Una de les eliminatòries va ser de mig centenar de corredors. Tal vegada, el vent regnant mentre es va disputar la prova va ser un seriós handicap pels corredors ja que en moltes ocasions reduïa la visibilitat a zero. Igualment és de destacar l'actuació del corredor de St. Joan de Torroella Joan Clop, que va aconseguir guanyar el Trofeu Montesa. Per últim, la Penya Motorista 10 per Hora va portar en tot moment un gran control».