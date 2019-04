La Mostra d'Igualada tancava diumenge l'edició del 30è aniversari amb 27.500 espectadors. Però més enllà de les xifres, la fira d'espectacles infantils i juvenils ha celebrat tres dècades convertida en el certamen referencial d'un sector que ha hagut de lluitar per dignificar els muntatges familiars, considerats durant anys com el germà petit de l'escena. En la professionalització del sector, en la vigorització de la indústria dels espectacles infantils de Catalunya, la Mostra, un dels mercats estratègics del país, ha estat, senzillament, clau. Pep Farrés, director artístic de la Mostra durant els darrers cinc anys, deixa com a comiat un mercat que ha recuperat la Llotja, un esperit desacomplexat a l'hora de programar espectacles amb la idea que als infants no se'ls ha d'amagar cap tema ni cap estètica, i l'impuls que ha donat perquè els adolescents trobin espectacles i es pugui generar un circuit amb un dels públics més difícils. La Mostra tanca una etapa; ara toca obrir-ne un altra aprofitant tot el que funciona.