Manresa es quedava sense la processó

Manresa es quedava sense processó de Setmana Santa. Els administradors de la confraria de la Puríssima Sang de Jesucrist, entitat que organitzava la del Divendres Sant, van emetre aquell mes d'abril una nota comunicant la supressió. «Manifesten –dèiem– que en determinat sector de públic i d'assistents l'any passat es produïren algunes escenes ben alienes, per cert, a l'esperit de penitència que hauria d'estar present en una manifestació penitencial, i més encara amb l'esperit del Divendres Sant. Al mateix temps fan notar que en els darrers anys la gran concentració de públic que la presenciava al seu pas pels carrers de la Ciutat, contrastava amb una menor assistència de penitents, essent aquesta una causa que dificultava considerablement l'organització de la sortida. Acaba dient la nota que els administradors creuen que els qui desitjaven acudir aquest any a la processó, tenen actes litúrgics propis del Dia en totes les esglésies de Manresa, així com el Viacrucis i d'altres actes que poden cobrir aquest buit. Al mateix temps donen les gràcies a tots aquells que, fins ara, han fet possible la sortida de la processó».