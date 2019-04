Martí Saballs

Benvolgut lector, quantes vegades fa servir Google al cap del dia? És actiu a Facebook? Compra a Amazon? Té activitat a Instagram? I participa a Twitter? Utilitza molt sovint WhatsApp? Fa servir altres xarxes socials? Apaga el mòbil en algun moment del dia? Si la seva resposta ha estat afirmativa en totes les preguntes menys la darrera, que ha de ser negativa, ara mateix les seves dades, aficions, compres, amistats i relacions diverses són conegudes pels principals actors de la nomenada Nova Economia. Fins i tot, les converses que manté per mòbil. No és estrany, doncs, que abans d'entrar en certes reunions ja s'obligui els participants a deixar el mòbil a l'entrada i, fins i tot, a treure'n la bateria. Avui tot és susceptible de ser conegut i escoltat si no es prenen les mesures adequades. Cada cop la nostra privacitat està més a l'abast d'aquestes empreses. Cada mes, els usuaris de Google rebem informació detallada, cert que amb alguns errors, sobre on hem estat, què hem fet i què podem fer. El dia que aquestes plataformes, no fa falta gaire temps, ofereixin serveis financers, ja hauran tancat el cercle. Hi ha molta gent que penja fotos de la seva família a Instagram sense cap criteri, com si no passés res. Fins i tot, fotos de fills menors d'edat. El poder que estan adquirint aquestes empreses ha obert el debat als Estats Units i Europa sobre la necessitat de posar-hi límits, fins i tot, d'obligar a dividir els seus negocis. Quelcom va passar a començaments del segle XX als Estats Units quan el president era el republicà Theodore Roosevelt, que va posar fi als oligopolis de la banca i el petroli. Per si de cas, per anticipar-nos, com a ciutadans, i m'hi incloc, hem de començar a ser més prudents, discrets i a aprendre a desconnectar per defensar la nostra privacitat.