Fem de Manresa el nostre camp de joc

El rugbi és un esport d'equip que per sobre de tot posa en joc els valors de l'amistat, l'honestedat, el respecte, el sacrifici, la disciplina i l'altruisme. Amistat amb els companys, i també amb els rivals; honestedat en la pràctica, sent sincer amb el teu comportament dins del camp; el respecte a l'equip contrari i a l'àrbitre, i al cos tècnic i als teus companys; el sacrifici d'esforçar-te al màxim a cada jugada, donant tot el que saps; la disciplina per jugar concentrada per donar el millor de tu; i l'altruisme perquè l'esforç que fas passa per ajudar i facilitar la feina a les companyes, pel bé col·lectiu.

A més, el rugbi és un esport ideal perquè absolutament tothom hi és benvingut. Sigui quina sigui la seva condició i habilitats físiques, sense tenir en compte l'edat (per dir-vos que jo el vaig començar a practicar als 30 anys!), ni tampoc el gènere. Només t'ha de moure un mateix anhel: voler ser part de l'equip, voler jugar!

El rugbi t'aporta molts beneficis i moltes alegries. I no només per salut ni tampoc pels resultats favorables. Ni molt menys. La satisfacció, la major part de vegades, te la porta el mer fet d'haver-te entregat completament al camp, d'haver donat tot el que podies, d'haver lluitat i disputat el partit. I encara que no sempre acompanyi el resultat, la sensació de la victòria te la dona més sovint l'entrega i el coratge deixat durant els 80 minuts de joc, que no pas el marcador final. Això et fa gran com a jugadora i com a equip.

Entenc Manresa com un equip de rugbi, com un conjunt de barris diversos i plurals, amb multitud de possibilitats i capacitats. On tothom s'esforça cada dia per construir el seu futur i el seu present. Amb persones vingudes d'arreu, amb necessitats i interessos diferents. Amb nens i nenes anant a l'escola, avis i àvies portant els nets a extraescolars i amb una pensió mísera. Amb mares i pares que treballen massa i sovint no poden estar amb els seus fills tant com voldrien. I amb famílies que fan mans i mànigues per poder passar un mes més a casa seva, a la seva llar. Que fan vida en comunitat i s'abriguen juntes les nits que fa massa fred sense calefacció.

Si entenem la ciutat així, com un equip de rugbi, només hi ha una manera possible de viure-la i conviure-hi: donant-ho tot per construir-la plegades. Per fer una ciutat que sigui producte de l'esforç de tots els veïns i veïnes, des de cada un dels barris, amb l'objectiu comú de fer una ciutat on tothom tingui cabuda. On tot i ser diferents ens puguem sentir properes les unes a les altres, amb respecte mutu. On el benefici de totes signifiqui més que el benestar personal. Fer entre totes una ciutat on viure amb dignitat i poder-ne gaudir feliçment.

El nostre és un humil, però sincer, gra de sorra a l'equip. Volem una ciutat pensada i feta per a totes les persones. Una ciutat de les persones. I volem fer-ho donant-nos la mà. Juntes. Fem Manresa plegats!