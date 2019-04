Els espies de Presidència

Els Mossos d'Esquadra pertanyen al departament d'Interior. El departament d'Interior no és el departament de Presidència. Ergo, la cosa normal és que els mossos de paisà vagin en cotxes camuflats del departament d'Interior i no del de Presidència. (Atenció: un cotxe camuflat no és un cotxe amb branques de matolls sobre el capó i pintat amb figures irregulars de colors verd i marró pàl·lids per passar desapercebut en plena natura, com els uniformes de combat de les pel·lícules, sinó un cotxe ordinari pintat com qualsevol altre cotxe i sense ni tan sols un aleró per presumir; un cotxe policial camuflat és un cotxe de paisà, i un cotxe policial «logotipat» és un cotxe d'uniforme). El dia 1 d'octubre del 2017, el del referèndum, dos guàrdies civils de paisà en un cotxe de paisà van veure dues persones de paisà que «es movien com policies» i semblaven estar controlant els moviments del dispositiu dels grups d'intervenció del cos policial de l'Estat. Malfiant-se, van anotar la matrícula i, fetes les comprovacions, va resultar que pertanyia del departament de Presidència de la Generalitat. Així ho van explicar aquesta setmana al judici.



La seva conclusió immediata va ser que es tractava de Mossos d'Esquadra que estaven fent seguiment dels grups operatius de la Guàrdia Civil, qui sap si per avisar pèrfidament els col·legis electorals per tal que es preparessin per rebre la visita. Però el cotxe era de Presidència. I els Mossos no depenen de Presidència. Llavors, qui eren aquests estranys personatges, que duien auriculars a les orelles, un d'ells calçava botes negres «tàctiques», i se'ls veia un bony a la jaqueta que podria ser d'una pistola? James Bond i Jason Borne? Dupond i Dupont? Zipi i Zape? Hi ha dues explicacions possibles d'aquest misteri pel·liculer. Una: els Mossos usen cotxes del departament de Presidència quan els seus són al taller per la revisió dels deu mil quilòmetres. L'altra: Presidència tenia un equip propi d'espies per vigilar l'1 d'octubre. Vigilant els vigilants policials. Potser fins i tot vigilaven als Mossos. Després d'escoltar els testimonis del major Trapero i d'alguns dels seus comissaris sobre la seva reunió amb Puigdemont els dies previs al referèndum, no costa gaire imaginar el president decidint que d'aquesta colla no se'n podia refiar del tot, i activant un sistema paral·lel d'informació. Els homes de Puigdemont, precedent de la guàrdia pretoriana de Quim Torra.