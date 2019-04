La salutació del que plega al que arriba

Moments de preparar el relleu. Ja es coneixien la majoria dels nous alcaldes sorgits de les eleccions municipals i els que abandonaven el càrrec es preparaven per passar els patracols, que ben mirat no eren gaire voluminosos. El dia 10 d'abril aquest diari informava del recent acte de presentació de la medalla commemorativa del 75 aniversari del Centre Excursionista Comarca de Bages, obra de l'escultor Subirachs, l'original de la qual havia estat lliurada al Museu Comarcal. L'acte havia estat presidit per l'encara alcalde, Valentí Roquera i Roqueta, i hi havien assistit també diversos dels nous regidors elegits a les urnes, que encara no havien pres possessió. Roqueta els va saludar en el seu parlament, i després de l'acte els va anar a buscar per fer-los un per un una encaixada, moment en el qual el fotògraf Modest va immortalitzar la que tenia per protagonista Joan Cornet i Prat, cap de llista del PSC i que amb tota probabilitat seria el següent alcalde de la ciutat. A la imatge s'observa, al darrere, la figura de Josep Maria Gasol, en aquell moment director de l'Arxiu Històric de Manresa i sotsdirector del Museu Comarcal.