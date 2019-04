Dir Pasqua a Súria és com dir caramelles

S'apropava la Pasqua florida, que aquell any 1979 s'esqueia en el diumenge 15 d'abril, i això significava que era arribada l'hora que les entitats de Súria sortissin a cantar les tradicionals caramelles. Josep Gras, corresponsal surienc, en donava detalls: «La celebració de les caramelles com ja és sabut, s'asseu sobre dos pilars bàsics; per una banda, el gran concert que se celebra el dissabte, al Pavelló Poliesportiu Municipal, amb la participació de totes les colles que fan breus actuacions amb cançons i danses. El concert arriba a la seva culminació amb l'entonació tots plegats del Cant del Poble. I d'altra banda, l'altre pilar bàsic, és l'actuació que fan [el diumenge] les colles per tots els carrers de la vila. Cantaires, trabucaires i grups de dansa es barregen en una alegre festa amb cants, balls, caramelles, coca i mistela a la plaça, una festa amb molts nens i nenes que somriuen en veure desfilar les colles, una festa dels pares que deixen enrere, i per una estona, les preocupacions de cada dia. La celebració de les Caramelles compta aquest any també, amb la participació de més de cinc-cents cantaires, entre les diverses agrupacions». Una bona festa.