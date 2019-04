Triar Manresa

Ahir, primer dia de jornada electoral, dues formacions que competeixen a les eleccions generals al Congrés i el Senat van realitzar a Manresa el seu primer acte rellevant fora de Barcelona. Front Republicà –la formació impulsada pel seu compte per una de les branques de la CUP, que va decidir no concórrer– va fer un acte a la Plana amb tots els seus candidats per circumscripcions i el seu cap de cartell, Albano Dante Fachin. Junts per Catalunya va celebrar un míting al Conservatori amb tot el ferro passat i present a sobre l'escenari i connexió amb Waterloo, un format liderat per la seva cap de llista efectiva –Laura Borràs– en absència del cap de llista oficial –Jordi Sánchez, empresonat– i que la formació replicarà a les capitals provincials. Uns i altres han considerat que l'electorat de la Catalunya Central (si més no, el que ells aspiren a atreure) és prou apreciable per fer-hi un esforç i convertir la Catalunya Central i Manresa en una circumscripció de campanya. Cal aplaudir que hagin llegit correctament la realitat del país, que sovint iguala el que no és igual.