Projectes industrials

ICL Iberia i ARaymond Tecniacero han estat d'actualitat aquesta setmana pels seus projectes de creixement que demostren la bona salut de la indústria al Bages. La companyia minera encara la recta final de les obres a la seva nova terminal del port de Barcelona, un projecte de 90 milions d'euros (77 dels quals, a càrrec de la multinacional) amb el qual multiplicarà la seva capacitat exportadora. ARaymond Tecniacero, una altra filial bagenca d'un grup forà, ja té el vistiplau administratiu per iniciar les obres del que ha de ser la seva seu corporativa a Sallent, una gran nau que concentrarà les activitats que ja té en funcionament a la comarca. Són dues mostres que el sector industrial, el pal de paller de l'economia bagenca, ha afrontat amb ambició una represa econòmica a la qual alguns experts posen peròs per les turbulències que tornen a aflorar en el context internacional. Tanmateix, haver fet la feina de consolidació estratègica sempre és una garantia per afrontar el futur, prengui la forma que prengui.