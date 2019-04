L'alcalde Roqueta feia balanç en el comiat

La setmana que es constituïen els nous ajuntaments, Regió7 va entrevistar Ramon Roqueta, quan estava a punt d'esdevenir exalcalde de Manresa. Havia estat nomenat a dit pel governador civil el 1975 i havia pres possessió disset dies abans de la mort del general Franco. Havia presidit, com pertocava al càrrec i al moment, la cerimònia municipal de comiat al dictador, amb el neguit de no saber què passaria. Amb els mesos i els anys el seu consistori demanaria l'amnistia i l'Estatut, i això que «no era fàcil». En aquella entrevista s'explicava d'aquesta manera: «Jo vaig veure que el que havia de fer era facilitar aquesta etapa de transició, per això, el primer dia que em van venir a veure els partits polítics els vaig dir: no veieu en mi un home disposat a fer cap favor a ningú en concret, jo estaré a disposició i obert a tot hom. Això els vaig dir el primer dia, i aquesta trajectòria l'he mantinguda al llarg dels tres anys, i això ha fet que se m'hagi comprès i respectat. Han vist que he estat un alcalde de tots». Anys més tard, quan va morir, els polítics democràtics de l'època van retre-li homenatge com a un bon facilitador del canvi.