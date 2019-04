La televisió adoctrina, quin remei

En una entrevista a TV3 Inés Arrimadas diu que TV3 és una màquina de manipulació i incitació a l'odi. I que per tant si s'aplica un 155, que és el que més desitgen, també afectaria els mitjans públics catalans. I tot això ho diu a TV3, la tele manipuladora. No davant dels seus nassos, sinó en una entrevista en directe. Més cap aquí, el candidat a la presidència del govern, Albert Rivera, va i diu que pensa fer una llei per garantir la neutralitat de la Televisió de Catalunya. Com es fa això? Qui dictarà què és neutral i què no? I si ho deixem en mans dels periodistes, que són els qui hi entenen? Tampoc no va quedar curta la candidata del Partit Popular Cayetana Álvarez de Toledo. És marquesa i actua com a tal. També a TV3 va dir que és una televisió pueril i grollera (?), que va participar en el que considera un cop d'estat i que margina la meitat dels catalans. Insisteixo: tot això ho va dir lliurement a la mateixa TV3. La televisió té això, et pot adoctrinar (poseu-hi mode ironia). Per sort, no sé qui, però es pot mirar a Internet que tot ho sap, va inventar en el seu dia el comandament a distància, que et permet en un tres i no res canviar de canal quan et vingui de gust o creguis que t'estan inflant el cap i puguis saltar, per exemple, a Tele 5, on trobaràs uns magnífics Gran Hermano, Sálvame i similars que no t'adoctrinaran però et tornaran una mica més gili... ruc, volia dir. És el que voldrien.