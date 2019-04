Els nous ajuntaments eren una feina de tots

El dijous 19 d'abril es constituïen els nous ajuntaments, els primers democràtics des del 1936, i dos dies abans aquest diari editorialitzava en portada d'aquesta manera: «Dijous comença el treball de veritat. Ja s'han acabat les promeses i les paraules, és l'hora dels fets i de la veritat, i no solament per aquells que ocuparan els seients de les cases de la vila, sinó també per a tots els veïns de les poblacions, car no podem consentir que passi com a alguns països europeus on la democràcia està tan consolidada que l'exercici d'aquesta pels ciutadans es limita a emetre el seu vot cada quatre anys, o cada quan toca. A partir del dijous, ens hem de posar a treballar tots, ajuntaments i veïns per tal de fer realitat aquells pobles, aquelles viles i aquelles ciutats que tots desitgem. Poc podran fer els nous ajuntaments que arriben sense la participació activa i la comprensió de tots els seus veïns. Ja ho dèiem en una altra editorial a l'inici de la campanya electoral: poc podran fer els nous ajuntaments si els ciutadans i els veïns es limiten a votar i a plantejar problemes i exigir solucions». Una reflexió que no ha perdut validesa al cap de quatre dècades.