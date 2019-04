Joan





Barbé

Som un poble de resistents i supervivents, després d'aquesta setmana de santa paciència ja no en tinc cap mena de dubte. Difícil suportar, sense parar boig en l'intent, tot el que ens han fet aguantar en pocs dies: el folklore d'una Església catòlica jeràrquicament intolerant, homòfoba, que segueix immòbil i assetjada pels escàndols sexuals de pederàstia mentre ens crida al recolliment fent desfilar imatges de penitència, acompanyades de les «torrijas» tradicionals d'aquests dies –i no em refereixo a les d'elaboració gastronòmica, sinó a les de contingut etílic que els confrares agafen solemnement–; hem suportat estoicament sense piular més enllà del Twitter les processons de la mentida i la tergiversació incrustada al vellut dels bancs del suprem i als titulars de la caverna mediàtica espanyola. La quaresma de les llibertats ha donat pas a la ferum de cera efímera impregnada de la decrèpita olor de nostàlgica suor, que desprenen les mantellines i mantells dels natzarens polítics, competint en campanya i processó per veure qui crida més aixecant amunt el santcristo gros del cent cinquanta-cinc, fent-lo desfilar acompanyat de la democràcia dels punyals i, això sí, la cabra com a símbol de la seva capacitat intel·lectual, orgullosa al davant entre pasdobles de glòria nacional i saetes que lamenten les perversions dels separatistes catalans.



Arrossegant totes aquestes creus, d'aquí a quaranta-vuit hores sortirem al carrer per demostrar al món que som una nació de llibres i roses, de cultura, diàleg i convivència, però aquest Sant Jordi no serà el de sempre, està cansat de tants dracs com se li presenten per matar. Tothom recomana llibres i aquest any crec que és més encertat parlar-vos dels que no podreu trobar: no busqueu Una qüestió de principis, de Ronald Dworkin, perquè ja no en queda ni un en tot l'Estat, de principi vull dir; tampoc remeneu per trobar Constitucionalisme democràtic, de Rober Post, perquè tots els exemplars han estat cremats, no fos cas que algú es pogués contagiar; evidentment també ha quedat descatalogada l'obra mestra de Philippe Corcuff Els grans pensadors de la política, per ser del tot inútil en un país en què no n'hi ha cap; i no cal dir que és impossible accedir a un exemplar d' El procés, de Franz Kafka, que ha estat retirat del mercat veient el que s'ha viscut, ja que el text ha quedat obsolet davant el relat no novel·lat d'un judici en el qual la realitat supera amb vergonyós escreix la ficció del malson kafkià.



He dit que no us recomanaria cap llibre, però va... només un, la novel·la Nahid, de l'amic i advocat Josep Maria Descals, editada per Parcir, una història real de supervivència davant la dificultat, resistència a l'adversitat, autoestima i èxit; just el que ens cal després de tanta santa paciència.