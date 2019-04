El llibre del Teatre Conservatori

Una comissió dels Amics del Conservatori està treballant des de final de l'any 2018 en l'edició d'un llibre que reculli material gràfic i, sobretot, històries i vivències d'aquest emblemàtic edifici situat al bell mig de Manresa, a l'entrada del centre històric. Un edifici que ha acollit al llarg de més de 140 anys de vida tot tipus d'usos: convent, caserna, escola, hospital, teatre, refugi antiaeri, conservatori de música, centre de planificació familiar, Consorci de Normalització Lingüística, quioscs Cirera i Farreras, gimnàs del Frente de Juventudes, restaurant Turisme, restaurant Miami, localització als WC de la pel·lícula Plácido, escola de magisteri, sala Mestre Blanch, Espai 1522... També ha estat i és actualment seu de diferents entitats: l'Orfeó Manresà, Centre Excursionista de la Comarca de Bages, Centre Excursionista Avant, Montepio de Conductors Manresa-Berga, Associació de Dependents de comerç i indústria, els Armats, AV Passeig i Rodalies, Bages per tothom, Associació cultural El Galliner, Associació La Crica, Cercle Artístic, Imagina't, Cine Club Manresa, Festival Fecinema...

El llibre Teatre Conservatori: 140 anys recollirà en les seves 200 pàgines material gràfic format per fotografies, cartells, programes de mà, entrades, factures... i alguns documents inèdits com l'escriptura notarial dels manresans que van finançar la construcció del teatre l'any 1878. També tindrà un pes molt important en el llibre els records, les vivències, les anècdotes de persones o dels seus familiars que hi van viure, hi van treballar, hi van actuar, en van ser usuàries o en van ser espectadors. En aquests 140 anys al teatre Conservatori s'hi han fet centenars de projeccions de cinema, representacions de teatre i revista, de sarsueles, algunes d'organitzades per la Divina Pastora, més de quinze Innocentades de l'Agrupació Cultural del Bages, Jocs Florals, concerts de música clàssica i moderna, conferències, mítings polítics, festivals d'escoles i entitats, la programació estable Teló, programació estable de música de l'Orfeó, programació estable de teatre i dansa del Galliner, programació de Cine Club, d'Imagina't...

La Plataforma Amics del Conservatori, sorgida amb motiu del referèndum de l'any 2014, s'ha proposat que el llibre del Conservatori surti el dia 9 de novembre del 2019, el dia que el teatre farà 141 anys. El finançament del llibre, com no podia ser d'altra manera, es farà de forma col·laborativa. Durant la setmana de Sant Jordi totes les persones que vulguin podran comprar-lo de forma anticipada per 25 euros. Com a contrapartida tindran reservat un exemplar numerat i el seu nom i cognoms figuraran impresos al final del llibre com a «mecenes» que han col·laborat en l'edició. El preu del llibre quan estigui publicat serà de 35 euros. La compra es podrà fer a les taquilles del Kursaal o per Internet a www.kursaal.cat

La redacció del llibre, coordinat per l'historiador Francesc Comas, la fem de forma col·laborativa amb Àngels Fusté, Rosa Clarena i Joan Closas, i tenim la col·laboració d'altres persones especialitzades en les diferents temàtiques.

Totes les persones que vulguin facilitar qualsevol informació o cedir material gràfic poden adreçar-se a les taquilles del teatre Kursaal o a través del correu electrònic amicsdelconservatori@gmail.com.