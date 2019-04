La primera elecció de l'alcalde Jaume Farguell

Jaume Farguell tenia 43 anys quan va ser elegit per primera vegada alcalde de Berga, en la constitució del primer Ajuntament democràtic després del franquisme. Aquest diari explicava la sessió d'aquesta manera: «Molta expectació, malgrat que se suposava el resultat, ja que quedava algun dubte de si no es podria donar alguna sorpresa d'última hora. Els regidors escollits, tots presents a l'acte, eren els següents: Jaume Farguell, Josep Carreras, Jordi Camps, Antoni Jendrau, Josep Mª Badia, Miquel Plana, Lluís Boixader per la candidatura de Per Berga i per Catalunya. Jaume Cussà, Josep Monta-nyà, Ignacio Mendieta, Joan Ll. Sala, Adolf Cid i Josep Soria per l'Entesa Democràtica de Berga. Joan Noguera, Antoni Marin i Francesc Cunill per Centristes de Catalunya-UDC, i Manuel Caldera per la candidatura independent de St. Eulàlia. Les votacions, clarament evidenciadores de cada postura, van tenir els següents resultats: Jaume Farguell 7 vots, Jaume Cussà 6 vots, Manuel Caldera 1 vot. Els vots van ser 17, tots vàlids i dels quals tres foren en blanc». A manca de majoria absoluta, fou proclamat com a cap de la llista més votada.