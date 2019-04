Sant Jordi literari

Sant Jordi. Llibres i roses. Pendents del cel, que amenaça (en les previsions) d'obrir les portes de l'aigua. Autors, editors, llibreters i floristes han posat ciris allà on els creuen més efectius perquè els núvols es guardin la pluja. Que Raimon no pugui cantar que aquest «és un país on la pluja no sap ploure». Ni poca ni massa, gens. I feta la particular crida meteorològica, i la tòpica referència als llibres i les roses, destacar el bon ambient que hi ha hagut en la prèvia del Sant Jordi del 2019 a les llibreries, a les moltes que van avançar les primeres vendes. Els llibres relacionats amb el procés són alguns dels reclams per atreure clients a les parades. Poden ser, en algun cas, l'èxit de vendes de Sant Jordi. Però tot i ser molt destacable la proliferació de títols relacionats amb el procés, enguany tenim una molt important producció local, alguns autors locals que es volen obrir camí en cites més grans, i una més que notable estrena d'autors catalans que presenten obra nova aquest Sant Jordi. Que no plogui!