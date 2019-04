i ara, radar urbà

Els ciutadans de Manresa o del Bages sud que tenen la desgràcia d'haver de circular constantment per la C-55 viuen sotmesos a una vigilància opressiva que els penalitza qualsevol petit error. La idea que la velocitat és la culpable dels accidents mortals i que, per tant, ha de ser severament controlada, és correcta, però no és menys cert que resulta molt injust que hi hagi conductors permanentment obligats a circular sota pressió si no volen rebre una sanció de cent euros per haver superat de 9 quilòmetres per hora els màxims antinaturals de la carretera. Els usuaris de la C-55, clivellada de radars, no tenen dret a equivocar-se. És profundament injust. Per això resulta un punt excessiu i inquietant saber que l'Ajuntament de Manresa utilitzarà ara un radar de forma aleatòria al centre de la ciutat. Només faltava això. No hi ha objecció al fet que es persegueixin les imprudències, però tots sabem que alguns límits de velocitat poden ser superats sense cometre cap imprudència. Caldrà veure els llocs i les hores on se'n fa ús. I caldrà confiar que no sigui un abús.