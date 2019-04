La bandera, Torra i Ponsatí

La foto d'una reunió entre el president del Govern espanyol i el president de la Generalitat, amb una senyera al darrere, és evidència de pecat i porqueria. La resposta és la bandera espanyola convertida en carnet sanitari únic per a totes les autonomies. «Banderita, tu eres roja, banderita, tu eres gualda». Aquest és el missatge que Albert Rivera va disparar dilluns al vespre al debat de TVE. Rivera dispara imatges, de paraula i de cartolina, perquè no busca la convicció a través del raonament sinó l'adhesió a través de l'emotivitat. En temps de laïcisme galopant, quan la gent es casa pel civil i només entra als temples pels funerals, la religió que emociona és la patriòtica. Però no a tothom: l'atur i les pensions preocupen més que el «desafío separatista», segons el CIS. El problema és que cap candidat no té receptes miraculoses ni per a l'economia, lligada als vaivens d'Europa i el món, ni per a les pensions, que depenen de l'economia. Sense solucions per als veritables problemes, es fixen en una altra cosa, una que els permeti gallejar: la bandera.



SOS - Quim Torra pronuncia en anglès la major part del seu discurs institucional de Sant Jordi, des de la galeria gòtica del Palau. És un missatge a Europa i a la comunitat internacional, parla dels presos i del judici, i diu: «Ajudeu-nos!». Llança un SOS al món. Però sap, o hauria de saber, que el principal receptor del missatge no serà el món, que té altres preocupacions, sinó els catalans. Per Sant Jordi, el president ens diu: «Catalans, catalanes, estic demanant al món que ens ajudi», i el missatge no deixa de contenir un cert reconeixement d'impotència. Si el projecte independentista depèn de la solidaritat internacional per avançar, patirà.



Candidata - Clara Ponsatí, exconsellera de la Generalitat exiliada a Escòcia, serà la número tres de la llista de Carles Puigdemont a les eleccions europees i al mateix temps tancarà la candidatura de Jordi Graupera a les eleccions municipals de Barcelona. Problema: Graupera competeix pel mateix espai polític que la llista de JxCat encapçalada per Joaquim Forn. Li pot robar uns vots molt valuosos, que es poden traduir en regidors de menys. I se suposa que Forn i Puigdemont són companys de formació. Per tant, l'expresident integra a Europa una candidata que fa la punyeta a la seva llista a Barcelona. I David Bonvehí ho troba perfectament compatible. La política catalana ens brinda moments d'allò més distrets.