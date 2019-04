Dones masclistes, què votareu?

Estimades dones masclistes, encara que no us pugui entendre, m'agradaria compartir amb vosaltres una innocent reflexió per si fos el cas que us volguéssiu passar al bàndol del feminisme. Que mirat sense gaire passió, ja es veu que el feminisme és la virtut que intenta estimar les dones com els homes. I el masclisme és el defecte que s'entesta a rebaixar-les per sota dels homes. Qui vol col·leccionar defectes podent aconseguir virtuts?

Quina dona prefereix caminar darrere del seu home, podent donar-li la mà i caminar de costat? Només se m'acut que no hi pot haver cap dona que vulgui fer de ca i no tingui res a dir ni compartir amb la seva parella.

Vox, entre altres desgràcies, branda la ignomínia del masclisme com si fos un premi de la loteria. Vox vol treure els ajuts a la violència de gènere, entre altres masclismes com impedir l'avortament en cap cas justificat. Dones de Vox, no sabeu que la violència masclista no entén de classes socials? Hi ha maltractadors fins a les capes més altes de la societat. I hi ha situacions en què l'avortament és un acte de generositat.

Dones del Partit Popular, no recordeu la foto de Casado, pels voltants del Dia de la Dona treballadora, volent fer-se passar per no masclista i ell estava amb quatre dones darrere? Com quatre cans! I no recordeu que Casado va acceptar moltes propostes de Vox a Andalusia més per set de poder que per estimació a les dones?

Jo diria que les votants de Vox han estat vilment enganyades i manipulades. Perquè no em puc creure que hi hagi dones incapaces de voler ajudar les seves pròpies congèneres. I diria que les votants de Casado volen fer veure que no ho són i, potser, tot i no ser tan ignorants, tenen més delicte perquè són més hipòcrites.

En canvi, les votants de Cs es veuen fantàstiques perquè poden dir que a Catalunya tenen una dona per líder. Però, què voleu esperar d'una dona que és capaç de burlar-se de la desgràcia aliena? Res de bo, molt de dolent. Una mala ànima no distingeix entre homes i dones. I no ho oblideu, Casado, veient-se ja president, ha ofert el ministeri d'Afers Exteriors a Rivera.

Tres partits masclistes són tres partits no desitjables per a cap dona. El tinguin exposat a la vitrina del menjador, o dissimulat a l'armari del rebost. No us en fieu, van contra vosaltres.

No sigueu sàdiques.

No vulgueu semblar masoquistes.

No vulgueu fer-vos passar per ignorants.

Intenteu emparar-vos a vosaltres mateixes, a les vostres filles, a les vostres amigues, a les vostres veïnes... i als homes de totes aquestes dones, en partits feministes que us defensin i us ajudin.

Que Déu us doni una hora més de coneixement que de vida, per estalviar-vos de votar en contra de vosaltres mateixes.

I és que no hi ha res pitjor que tenir fam i llençar la farina al femer.