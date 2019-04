Deu candidatures? Quina bogeria!

Una prèvia. Que Sandro Rosell hagi passat vint-i-un mesos en presó preventiva i finalment l'hagin absolt és un escàndol tan gran que hauria de capgirar el temari de la campanya electoral i situar en primer pla la reforma integral del sistema judicial espanyol. Però no passarà, perquè els protagonistes són, per una banda, un català que fa diners i, per l'altra, l'Audiència Nacional, flagell d'independentistes i per tant intocable.



I ara, anem al tema del títol.



S'han publicat les candidatures a les eleccions municipals del 26 de maig i a Manresa se n'han inscrit un total de deu. Igual que fa quatre anys. I com fa quatre anys, que es presentin deu llistes és una bogeria i moltes ganes de malbaratar vots que se n'aniran aigüera avall, sense aconseguir representació en el consistori de 25 regidors.



Fa quatre anys, de les deu candidatures presentades només sis van aconseguir regidors. Les altres quatre no van arribar a la nota de tall, que és un cinc per cent dels vots vàlids. Aquestes quatre formacions excloses –PP, ICV, MoVem i PxC– van sumar un total de 3.382 vots, que són més dels que van treure quatre dels sis partits amb representació. Amb 3.382 vots es poden aconseguir entre tres i quatre regidors. El PP és un dels que no van superar la nota de tall, i els seus 1.364 vots es van perdre. Igual que els 905 d'Iniciativa, els 590 de MoVem i els 523 de PxC. Podríem preguntar a aquests votants: entre els partits que van entrar a l'Ajuntament, no n'hi havia cap que no us desagradés gaire? Els del PP us sentiríeu molt a disgust amb Ciutadans? I els d'Iniciativa o de MoVem, amb Podem o amb la CUP?



Ara es tornen a presentar deu candidats, i entre quatre i cinc tenen molt escasses possibilitats de superar la nota de tall que dona dret a seure, parlar i votar al ple municipal. És qüestió d'aritmètica i de sentit comú. Algunes de les llistes saben que tenen unes esperances menys que mínimes, i tot i això fan el tràmit. Per què? Potser només per dir que el partit s'ha presentat a molts municipis, i això demostra implantació territorial, ni que sigui amb candidats forans. Potser per inflar la suma nacional de vots la nit del recompte, i reclamar no sé quins drets com a força política rellevant. Però els vots llençats deixen d'anar a candidatures amb possibilitats, que per aquesta frivolitat poden quedar a fora o treure menys regidors, qui sap si en benefici d'un alcaldable als antípodes ideològics. Quin gran negoci!