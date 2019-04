Vox: torna PxC

Vox tindrà candidatura a Manresa, a Solsona i en algun altre municipi de la regió central. Res estrany, especialment en el cas de Manresa: la ciutat té unes dimensions i una pluralitat social que fan que qualsevol fenomen social present al país sigui present també a la ciutat. A més, podria obtenir representació. De fet, la candidatura del partit ultra és una reencarnació del partit xenòfob Plataforma per Catalunya, que va obtenir un regidor el 2007 i dos el 2011, quan va arribar a recollir 2.391 vots. La candidatura present l'encapçala Inmaculada Cervilla, una excandidata de PxC a dos pobles del Bages on no va ser elegida, i que és parella d'Albert Pericas, un dels antics regidors de Manresa i conegut amb el sobrenom d' Animal en la seva etapa skin head. En vuit anys de presència al consistori (i cobrant el corresponent, entorn de mil euros al mes el cap de grup) van ser regidors absents amb una activitat nul·la, més enllà de la lectura episòdica d'alguna proposta xenòfoba extravagant que va crear irritació però no va anar enlloc. Així va ser PxC, i així serà Vox amb tota probabilitat. Els electors ho han de saber.