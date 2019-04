L'arrogància d'Adif

Adif, l'organisme estatal propietari de les infraestructures de Renfe i, per tant, un dels principals responsables del servei palesament deficient que ofereix la línia R4, va arrasar tot un balç de la zona dels Polvorers de Manresa (just a sobre d'on comença l'espai de l'estació) sense demanar cap mena de permís municipal. El balç gaudeix d'un cert nivell de protecció per la vegetació singular que hi creix i que Adif va tallar d'arrel per clavar proteccions metàl·liques sense res que fes nosa. Els experts en geologia avisen que aquella vegetació feia, precisament, una important funció de subjecció del terreny, de manera que l'arrasament de la vegetació pot haver tingut un efecte contrari al que es persegueix. L'Ajuntament de Manresa va obrir un expedient, ha posat a Adif una sanció de mil euros, i Adif ni tan sols no s'ha donat fins ara per al·ludida. L'arrogància que revela aquest comportament està molt en la línia dels mals que impossibiliten fer millores a la línia. Qui pensa que pot ignorar tot un Ajuntament, difícilment se sentirà gaire obligat amb els simples ciutadans.