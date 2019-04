La Senyora de la Política

Segur que si fóssim als Estats Units ja haurien fet una pel·lícula de la seva vida. Aquí no s'estila. Qualsevol semblança amb la marquesa de qui escrivia fa uns dies és pura coincidència. Són dues biografies antagòniques que coincideixen en el temps, però poca cosa més. Meritxell Batet Lamaña, una dona feta a ella mateixa, és la cap de llista del PSC a les eleccions de diumenge, en aquests moments és, tal com diu un bon amic, l' «antiinflamatori de Pedro Sánchez» pel problema català, fet que ha servit perquè la conegués la ciutadania, però ella ja fa temps que es dedica als afers públics.

Entrà en política amb un dels grans, Narcís Serra. En Narcís, en assumir la primera secretaria del PSC, després d'en Raimon Obiols, la va fitxar per coordinar-la, ella venia de la universitat, estava fent el doctorat a la Pompeu amb Josep Mir, destacat jurista, que havia estat secretari de la Federació de Municipis de Catalunya. Aquest naixement polític, molt diferent del que s'estila -no militava al PSC-, defineix molt bé la seva vida, sempre treballant molt fort, però accedint als llocs de manera gens habitual.

És una dona que no deixa indiferent ningú. Té una gran intel·ligència i una capacitat de treball fora del normal, una elegància innata i unes maneres exquisides. El lector o lectora pot pensar que li ve del bressol, i res més lluny. Nascuda de pares separats, va estudiar sempre amb beques, al vespre, per ajudar a casa, servia copes en una de les sales de moda de Barcelona. En un moment determinat, en què la mare estava a l'atur, van ser desnonades del pis. Com no pot ser d'altra manera, aquests fets marquen caràcter, és una dona interiorment molt dura i alhora molt prudent.

Dins el PSC, mai ha estat de l'aparell, tot i que sempre i ha mantingut relacions correctes. Forma part de l'anomenada generació Blackberry, i juntament amb Jaume Collboni són els únics que resisteixen. Els vells capitans i els joves de la generació iPod els han barrat els pas. Al Congrés va entrar com a independent en la candidatura que encapçalava el president Montilla l'any 2004, fet que a la federació de Barcelona no li agradava gaire. Al Congrés desenvolupa una ingent tasca, tant en Administració Pública , Constitucional i Internacional, el que li val per repetir. Tot i donar suport, influenciada pel seu admirat Ramon Jáuregui, a les primàries a Edu Madina, Pedro Sánchez la fa responsable d'estudis i programes de l'executiva del PSOE. A l'hora de les eleccions següents en Pedro vol que encapçali la candidatura del PSC per Barcelona, però ella, sàvia com és, declina l'oferiment, no vol enfrontar-se a Carme Chacón. Sánchez, per deixar clar al PSC quines són les seves preferències, se l'emporta de número dos per Madrid.

No és que la Meritxell no s'ho valgués, a l'inrevés, ella havia demostrat prou la seva gran vàlua, i en aquell moment estava redactant el Programa Electoral del Partit, que era el resultat d'innumerables reunions amb multitud de grups de persones especialistes de temes sectorials, però va ser molt incomprensible que un membre del PSC anés a la candidatura de Madrid.

Després de la legislatura curta vingueren noves eleccions i Meritxell ja va encapçalar la candidatura per Barcelona. La Carme, una altra gran dona de la política, havia entès el missatge d'en Pedro i es va retirar sense fer soroll.

En el trist episodi del Comitè Federal i la renúncia a l'escó de Pedro Sánchez la Meritxell es mantingué fidel al primer secretari fins al final. A les següents primàries va donar suport a Patxi López. Aquest fet marcà un cert distanciament personal però, no obstant això, un cop superada la moció de censura, la nomena ministra d'Administracions Públiques.

Aquests darrers vuit mesos ha demostrat dia a dia l'encert de la decisió. Ella ha estat qui, amb el seu saber fer, ha aconseguit aquest punt mínim d'entesa institucional. Però també ha estat ella qui, quan ha calgut, ha fet veure al president que ja n'hi havia prou.

I fins aquí, que diumenge ens toca escollir. Entre Rufián i la Cayetana, jo em quedo la Meritxell. Una gran senyora de la política.